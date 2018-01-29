Последнее обновление: 29.01.2018 15:54

Финляндия будет добиваться в ЕС отмены перехода на летнее время

Финляндия планирует отказаться от перехода на летнее время, но для этого ей необходимо заручиться поддержкой Европейского союза.

Министерская комиссия по делам ЕС выяснит сначала позиции других стран Евросоюза и Европарламента по данному вопросу и поторопит Еврокомиссию с подготовкой отчета о последствиях перехода на летнее время, сообщил в пятницу финский портал телерадиовещания Yle. Как подчеркнула министерская комиссия, "в этом деле важно совместное продвижение всеми странами ЕС".

В ноябре 2017 года в парламенте Финляндии была рассмотрена гражданская инициатива об отмене перехода на летнее время, собравшая более 70 тыс. подписей. Депутаты пришли к выводу, что переход на летнее время следует отменить. Но инициативу пришлось отклонить, так как Финляндия подчиняется директиве ЕС и не вправе принимать самостоятельного решения по данному вопросу.

Тогда министр транспорта и связи Анне Бернер пообещала заняться продвижением вопроса на уровне ЕС.

В Евросоюзе переход на летнее время регламентирует директива Европарламента, которая устанавливает, что летнее время во всех странах ЕС действует с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября. Данная директива пересматривается каждые пять лет.

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