Последнее обновление: 29.01.2018 09:50

Часть высокопоставленных лиц Саудовской Аравии отпущена на свободу после выплат

Часть высокопоставленных служащих и членов королевской семьи Саудовской Аравии отпущены на свободу после выплаты компенсации, сообщила BBC News.

Среди освобожденных руководитель телевизионной сети MBC Валид аль-Ибрагим и бывший глава королевского суда Халид аль-Тувайджири. Известно, что за выход из-под ареста пришлось заплатить крупные суммы денег, однако конкретные цифры не обнародованы. Арестованные живут в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде. По этому случаю его закрыли и вновь откроют для клиентов только 14 февраля.

В ноябре более двухсот принцев, политиков и бизнесменов были задержаны по делам, связанным с коррупцией. За прошедшее время часть из них уже вышла на свободу за значительные компенсации, которые достигали миллиарда долларов.

Всего бюджет Саудовской Аравии получил уже более $100 млрд на этом деле.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование