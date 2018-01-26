ЕЦБ предупредил об угрозе глобальной валютной войны

Попытки таргетирования обменных курсов рискуют спровоцировать валютную войну, предупредил член исполнительного совета Европейского центробанка Бенуа Кёре в пятницу, несколько дней спустя после того, как министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что более слабый доллар выгоден для американской торговли.

Кёре сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что разговоры о валютных курсах должны вернуться в рамки глобальных саммитов, таких как G7 и G20, поскольку наблюдающаяся в последнее время шумиха не приносит пользы.

“Последнее, что миру сегодня нужно - это валютная война, - сказал Кёре. - Мы живем в мире, где курсы валют не таргетируются и не должны таргетироваться в целях конкуренции”.

“Мы наблюдаем существенную волатильность, спровоцированную недавними заявлениями, и, по моему мнению, это не приносит пользы. Волатильность не приносит пользы, и, если это дойдет до точки, когда это будет приводить к нежелательным для нас последствиям, неоправданному ужесточению монетарной политики, нам придется провести переоценку”.

Мнучин сказал в Давосе в среду, что “более слабый доллар выгоден для нас с точки зрения торговли и возможностей”. Участники рынка сочли его комментарии отступлением от традиционной валютной политики США, в результате чего доллар опустился до трехлетних минимумов к корзине основных валют.

Глава ЕЦБ Марио Драги в четверг раскритиковал словесные интервенции Вашингтона.

Волатильность курсов валют вышла на первый план в тот момент, когда ЕЦБ готовится к сворачиванию программы стимулов, которая поддержала инфляцию. Укрепление евро может оказать понижательное давление на инфляцию, провоцируя страхи о том, что регулятор не сможет завершить скупку активов так быстро, как надеются участники рынка.

Кёре добавил, что зарплаты, пусть и медленно, но повышаются, указывая на то, что еврозона, возможно, приближается к переломному моменту с точки зрения инфляции.