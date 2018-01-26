Последнее обновление: 26.01.2018 17:35

В Литве заявили о необходимости странам Балтии укреплять границы с Россией

Основным приоритетом для стран Балтии является усиление обороны восточных границ, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте в пятницу на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Усиление обороны восточного фланга является приоритетом для нашего региона. Учения "Запад" продемонстрировали, что мы столкнулись не только с военными, но и гибридными угрозами. Поэтому обеспечение кибербезопасности становится все важнее", - сказала Грибаускайте.

В пятницу глава балтийской республики вместе с президентами Польши и Украины Анджеем Дудой и Петром Порошенко, а также еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства ЕС Йоханнесом Ханом провела интерактивную сессию "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента".

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Беларуси. В них участвовали 12,7 тысячи военнослужащих. Учения прошли на полигонах в Беларуси, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сказал в интервью радиостанции LRT, что из-за белорусско-российских учений "Запад-2017" жители страны "запуганы более, чем требует ситуация", хотя на самом деле угроза минимальна.

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