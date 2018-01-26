США готовы заключать торговые соглашения со всеми, но только на взаимовыгодных условиях - Трамп

Президент США Дональд Трамп, выступая на форуме в Давосе, заявил, что американские власти открыты для заключения двусторонних торговых соглашений с другими странами, но на условиях, которые будут выгодны обеим сторонам.

"США готовы вести переговоры со всеми странами по взаимовыгодным двусторонним торговым сделкам", - сказал он, выступая на форуме в Давосе.

Д.Трамп в очередной раз подчеркнул, что при подобных переговорах ему важны, прежде всего, интересы американцев.

"Для меня Америка всегда будет важнее всего", - сказал он, отметив при этом, что "принцип "Америка в первую очередь" не означает "только Америка".

"Моя администрация постоянно настаивает на том, что свободные суверенные государства должны работать над тем, чтобы их общие мечты стали реальностью", - сказал Д.Трамп.