Европа требует отделить распределение электроэнергии в Украине

Секретариат Энергетического сообщества инициировал рассмотрение спора по отношению к Украине из-за отсутствия решений по отделению операторов дистрибуции электроэнергии. Об этом говорится на официальном сайте сообщества.

Секретариат считает, что Украина не соблюдают своих обязательств по Договору Энергетического Сообщества по отделению (анбандлингу) операторов электроснабжения.

"Операторы распределения электроэнергии все еще имеют полностью интегрированные правовые и функциональные структуры управления для распределения и поставок электроэнергии", - говорится в сообщении, которое цитирует "Экономическая правда".

Распределение операторов энергосистем является одним из центральных элементов либерализации рынка электроэнергии и является обязательным для членов Энергетического сообщества с 2015 года.

"Только тогда, когда операторы отделены от других сегментов цепочки энергоснабжения, они могут действовать самостоятельно, а потребители получают выгоду от большего выбора поставщиков, которые в свою очередь предлагают лучшие услуги по справедливой цене", - говорится в заявлении.

Напомним, вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион был назначен главой Координационного центра по обеспечению введения нового рынка электрической энергии, сопредседателем — первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский.

Заместителями председателя Координационного центра определено главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка и министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Во исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон "О рынке электрической энергии".

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходной период.

Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.