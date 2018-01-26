Приток капитала в мировые акции поставил исторический рекорд

Инвесторы на прошлой неделе вложили в фонды акций рекордно большой объем средств на фоне позитивного старта сезона корпоративной отчетности и новых максимумов на фондовом рынке. Это стало одним из факторов формирования самого сильного с 2013 года сигнала к продаже бумаг по индикатору Bank of America Merrill Lynch.

За неделю по 24 января инвестиции достигли $33,2 миллиарда, сообщил в обзоре Bank of America со ссылкой на данные EPFR Global. Рекордный приток средств зафиксировали фонды активного управления инвестициями в акции, фонды, ориентированные на акции компаний технологического сектора и на защищенные от инфляции казначейские облигации США, пишет Bloomberg.

Вложения в акции США составили $7 миллиардов, а приток в бумаги европейских компаний на уровне $4,6 миллиарда стал максимальным за последние 37 недель, говорится в обзоре банка. Инвестиции в акции развивающихся стран достигли $8,1 миллиарда, показав второй крупнейший результат, согласно имеющимся данным.

В условиях ажиотажа вокруг рисковых активов стратеги Bank of America предупреждают о возможном "тактическом откате" фондового рынка, которого они ожидают в первом квартале, по крайней мере для S&P 500. Рассчитываемый банком индикатор "Bull & Bear" дает самый сильный с марта 2013 года сигнал к продаже, говорится в обзоре.

Эйфория не продолжилась для рисковых корпоративных облигаций: ориентированные на высокодоходные бонды фонды одиннадцатый раз за последние 13 недель зафиксировали отток в размере $2,5 миллиарда. Фонды, инвестирующие в бонды EM, продолжают пользоваться спросом - приток в них составил $1,6 миллиарда.

В то же время индикатор BofA небезупречен: в марте 2013 года он сформировал аналогичный по силе сигнал к продаже, однако в следующие 12 месяцев S&P 500 вырос более чем на 19 процентов.