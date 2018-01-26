Последнее обновление: 26.01.2018 16:13

Хорватия планирует заменить советские МиГ-21 израильскими F-16

Главы правительств Израиля и Хорватии договорились продвигать сделку по продаже подержанных израильских F-16 военно-воздушным силам бывшей югославской республики, которые ищут замену устаревшим МиГ-21 советского производства, сказано в сообщении по итогам встречи.

Истребители F-16, полученные в свое время израильтянами из США и модернизированные силами местной промышленности, участвуют в тендере, где, по данным СМИ, их единственным конкурентом оставались шведские Gripen.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретился вчера в Давосе с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Они согласились продвигать продажу израильских F-16 Хорватии в соответствии с условиями тендера", — сообщила пресс-служба главы израильского правительства.

Достигнутые договоренности названы "еще одним выражением крепких отношений между двумя странами". По данным израильского делового издания "Глобс", сумма потенциальной сделки составляет 0,5 миллиарда долларов.

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