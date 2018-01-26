Россия стала лидером по числу признанных ЕСПЧ нарушений прав человека

В 2017 году Россия заняла первое место среди стран Совета Европы по количеству нарушений прав граждан, признанных Европейским судом по правам человека. Об этом говорится в годовом статистическом отчете о работе Страсбургского суда.

​За год ЕСПЧ выпустил 1068 постановлений, из которых 908 признавали хотя бы одно нарушение прав человека. Треть из них (293 решения) касалась России. На втором месте по этому показателю — Турция: в 99 постановлениях Страсбурга речь шла о нарушениях прав человека со стороны ее властей. Также среди лидеров оказались Украина, Греция и Болгария.

Чаще всего Страсбургский суд признавал нарушения права россиян на свободу и личную неприкосновенность, следует из его статистики. На постановления по делам против России пришлись половина или более случаев, когда Страсбург признавал представителей власти виновниками гибели человека, пыток и бесчеловечного обращения, незаконного лишения свободы и отсутствия эффективных средств правовой защиты.

За все годы существования ЕСПЧ наибольшее количество нарушений прав человека суд нашел в Турции — почти 3 тыс. Россия — на втором месте: с 1998 года, когда страна попала под юрисдикцию Страсбургского суда, он признал 2,1 тыс. нарушений прав человека со стороны российских властей. Далее в этом рейтинге следуют Италия, Румыния и Украина.

Из 63,4 тыс. жалоб, поданных в ЕСПЧ в минувшем году, почти 8 тыс. относились к России. По количеству новых обращений Россия — на втором месте после Турции. Для сравнения, ее жители подали почти 26 тыс. новых жалоб, обеспечив судьям Страсбурга в этом году рост нагрузки на 19%.

В минувшем году ЕСПЧ рассмотрел почти 86 тыс. новых жалоб (это в основном заявления прошлых лет). Подавляющее большинство из них было сочтено необоснованными и отклонено, и только 18% коммуницированы. Процедура коммуникации значит, что суд уведомляет о жалобе правительство государства, на которое жалуется заявитель. Государство после этого обязано представить суду свою позицию.

В 2017 году Страсбург коммуницировал 1953 жалобы в отношении России. Всего в производстве суда сейчас порядка 7,5 тыс. заявлений из России, из них около половины уже коммуницировано.

Цифры, приведенные ЕСПЧ, не дают полной картины нарушения прав человека в России и других странах Совета Европы, объяснил в беседе с РБК юридический директор правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Коротеев. Например, жалобы по условиям содержания под стражей (это одна из самых массовых категорий жалоб россиян) обычно группируются по многу десятков в одно дело, и в итоге по ним выносится одно постановление, хоть и касающееся множества людей. То же самое произошло с жалобами пострадавших от теракта в Беслане и их родных (дело «Тагаева и другие против России»). Постановление касается 447 человек, хотя в статистике суда это лишь один пункт.

В некоторых случаях правительство, уведомленное судом о жалобе или о массе объединенных однотипных жалоб может самостоятельно признать нарушение и назначить заявителям компенсацию, добавил Коротеев. В итоге случаи такого мирного урегулирования не отражаются в статистике ЕСПЧ как признанные нарушения прав человека, объяснил юрист.