Россия стала лидером по числу признанных ЕСПЧ нарушений прав человека

В 2017 году Россия заняла первое место среди стран Совета Европы по количеству нарушений прав граждан, признанных Европейским судом по правам человека. Об этом говорится в годовом статистическом отчете о работе Страсбургского суда.
За год ЕСПЧ выпустил 1068 постановлений, из которых 908 признавали хотя бы одно нарушение прав человека. Треть из них (293 решения) касалась России. На втором месте по этому показателю — Турция: в 99 постановлениях Страсбурга речь шла о нарушениях прав человека со стороны ее властей. Также среди лидеров оказались Украина, Греция и Болгария.
Чаще всего Страсбургский суд признавал нарушения права россиян на свободу и личную неприкосновенность, следует из его статистики. На постановления по делам против России пришлись половина или более случаев, когда Страсбург признавал представителей власти виновниками гибели человека, пыток и бесчеловечного обращения, незаконного лишения свободы и отсутствия эффективных средств правовой защиты.
За все годы существования ЕСПЧ наибольшее количество нарушений прав человека суд нашел в Турции — почти 3 тыс. Россия — на втором месте: с 1998 года, когда страна попала под юрисдикцию Страсбургского суда, он признал 2,1 тыс. нарушений прав человека со стороны российских властей. Далее в этом рейтинге следуют Италия, Румыния и Украина.
Из 63,4 тыс. жалоб, поданных в ЕСПЧ в минувшем году, почти 8 тыс. относились к России. По количеству новых обращений Россия — на втором месте после Турции. Для сравнения, ее жители подали почти 26 тыс. новых жалоб, обеспечив судьям Страсбурга в этом году рост нагрузки на 19%.
В минувшем году ЕСПЧ рассмотрел почти 86 тыс. новых жалоб (это в основном заявления прошлых лет). Подавляющее большинство из них было сочтено необоснованными и отклонено, и только 18% коммуницированы. Процедура коммуникации значит, что суд уведомляет о жалобе правительство государства, на которое жалуется заявитель. Государство после этого обязано представить суду свою позицию.
В 2017 году Страсбург коммуницировал 1953 жалобы в отношении России. Всего в производстве суда сейчас порядка 7,5 тыс. заявлений из России, из них около половины уже коммуницировано.
Цифры, приведенные ЕСПЧ, не дают полной картины нарушения прав человека в России и других странах Совета Европы, объяснил в беседе с РБК юридический директор правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Коротеев. Например, жалобы по условиям содержания под стражей (это одна из самых массовых категорий жалоб россиян) обычно группируются по многу десятков в одно дело, и в итоге по ним выносится одно постановление, хоть и касающееся множества людей. То же самое произошло с жалобами пострадавших от теракта в Беслане и их родных (дело «Тагаева и другие против России»). Постановление касается 447 человек, хотя в статистике суда это лишь один пункт.
В некоторых случаях правительство, уведомленное судом о жалобе или о массе объединенных однотипных жалоб может самостоятельно признать нарушение и назначить заявителям компенсацию, добавил Коротеев. В итоге случаи такого мирного урегулирования не отражаются в статистике ЕСПЧ как признанные нарушения прав человека, объяснил юрист.