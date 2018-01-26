"Часы судного дня" перевели на две минуты до полуночи

Угроза полноценной атомной войны в мире нарастает и является максимальной почти за 70 лет, считает группа американских физиков-ядерщиков, включающая 15 нобелевских лауреатов.

Часы судного дня, отражающие символический отчет времени до глобальной катастрофы, были переведены на 30 секунд вперед и теперь показывают "две минуты до полуночи", говорится в ежегодном "Бюллетене", который с 1947 года публикуют чикагские физики, пишет finanz.ru.

Ближе к ядерной катастрофе, по их мнению, мир стоял лишь в 1953 году - на пике ранней холодной войны, когда СССР вслед за США обзавелся ядерным оружием, а сами Штаты провели первое в истории испытание водородной бомбы.

Угроза миру "экстраординарная", ничего подобного не было со времен Второй мировой войны, считают авторы бюллетеня: на фоне нарастающей напряженности между США с одной стороны и Россией, Ираном и КНДР с другой, "международная дипломатия деградировала до взаимных обзывательств, оставляющих лишь чувство сюрреализма всего происходящего".

Северная Корея уже имеет средства доставки ядерного оружия на расстояние до 8 тысяч километров, а в ближайшие месяцы получит термоядерную боеголовку; переговоры о заморозке ядерных испытаний в КНДР провалились и скатились до "порочного круга взаимных угроз".

Отношения двух крупнейших ядерных держав - России и США - не сильно лучше и характеризуются "прежде всего конфликтами, а не кооперацией": впервые за долгие годы не идет никаких переговоров о ядерном разоружении.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности, запретивший СССР, а затем и РФ испытывать, размещать и разрабатывать средства доставки ядерного оружия, способные поразить союзников США в Европе, находится под угрозой коллапса, говорится в бюллетене

Обе стороны обвиняют друг друга в нарушениях: Россия считает таковым размещение в Европе американской системы ПРО, установки которой, по мнению Москвы, могут использоваться не только для противоракет, но и в ударных целях.

В США считают, что РФ прямым образом нарушает договор, разрабатывая ракету наземного базирования с дальностью до 5,5 тысячи километров.

В результате еще пару лет назад казавшееся неизбежным продление договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) теперь находится под угрозой, а вместе с ним - весь процесс ядерного разоружения, запущенный в 1970х годах.