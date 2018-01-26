Последнее обновление: 26.01.2018 16:13

Австралийская батарея Tesla за несколько дней принесла миллионную прибыль

Австралийская система батарей Tesla заработала своим владельцам около миллиона австралийских долларов ($800,000 долларов США) в течение всего несколько дней.

Прибыль создатели батареи получат, в частности, за счет торговли электроэнергией, пишет" Новое время" со ссылкой на Science Alert.

В настоящее время 70 процентов емкости батареи резервируется для правительства штата Южная Австралия, чтобы использовать в случае аварийных отключений электросети.

Компания Neoen, один из создателей батареи, имеет контроль над оставшимися 30%, которые они могут использовать для торговли на оптовом рынке. Neoen в состоянии продавать электроэнергию по цене около 14 000 австралийских долларов, в то время как генерация электричества почти ничего не стоит.

Но батарея приносит пользу не только ее создателям, но и Австралии. Так, аккумулятор Tesla Powerpack смог доставить электроэнергию за 1000 километров для угольного промышленного объекта в штате Виктория. Таким образом, батарея компании Илона Маска смогла предотвратить отключение электроэнергии в соседнем штате.

Компании Tesla и Neoen уже сотрудничают для создания батареи на 20мВт в австралийском штате Виктория, кроме того, Neoen намерена разработать батарею в Квинсленде, причем она будет даже больше, чем в Южной Австралии, хотя Tesla до сих пор официально не подписала соглашение об этом.

Недавно Tesla выиграла тендер еще на один контракт, на этот раз на строительство системы аккумуляторного хранения энергии Powerpack в Новой Зеландии. Об этом заявили представители Mercury, энергетической компании из Новой Зеландии.

Ранее НВ сообщало, что 1 декабря представители Tesla официально запустили крупнейшую в мире литий-ионную аккумуляторную батарею емкостью 100 мегаватт-часов. Батарея уже подключена к энергетической сети Австралии. Такая батарея способна обеспечить питание 30000 домов, а его быстрое развертывание связано с заявлением основателя Tesla Илона Маска, который обязался завершить строительство в течение 100 дней или сделать это бесплатно.

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