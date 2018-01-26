В Давосе придумали альтернативу ВВП

На Всемирном экономическом форуме в Давосе рассказали об альтернативной системе оценки экономического развития стран - современном аналоге валового внутреннего продукта (ВВП).

Как пишет Meduza, систему оценки назвали индекс инклюзивного развития (Inclusive Development Index).

По задумке ВЭФ, он должен "информировать общество и помогать устойчивому и инклюзивному экономическому развитию". Этот показатель учитывает не только ВВП, но еще 11 параметров, чтобы более полно отражать реальное положение дел в стране.

Всего в индексе 12 показателей, которые разделены на три группы:

Рост и развитие: ВВП на душу населения, ВВП на одного работника, ожидаемая продолжительность жизни, занятость населения.

Инклюзивность: коэффициент расслоения общества по доходам, уровень бедности, коэффициент расслоения общества по распределению богатства, медианный доход.

Преемственность поколений и устойчивость развития: скорректированные чистые сбережения, парниковая интенсивность ВВП, государственный долг, коэффициент демографической нагрузки.

Из всех этих показателей складываются сначала групповые индексы, а потом получается итоговый — их среднее арифметическое.

По подсчетам ВВП и индекса инклюзивного развития, в лидерах остается Норвегия, Люксембург и Швейцария. Но, например, Исландия, которая по ВВП только 12-я, вырвалась на второе место по инклюзивности.

Есть неожиданные лидеры и среди развивающихся стран. Азербайджан (26-й по ВВП) оказался на третьем месте. Первые строчки в обоих случаях остались за европейскими странами: Литва, Венгрия и Латвия.

Отличия также есть у США. Америка находится на 23-м месте из 30 по инклюзивности среди развитых стран. Такой результат объясняется короткой продолжительностью жизни, высокой бедностью, очень высокой степенью неравенства и размером госдолга.

Отмечается, что новый индекс нужен, чтобы показать, как обманчиво может выглядеть успех, измеряемый только по производственной мощности государства.