Последнее обновление: 26.01.2018 16:13

В Литву Германия направила новые бронетранспортеры

Бундесвер направил на базу НАТО в Литве 14 бронетранспортеров.

По данным Министерства обороны Германии, бронетранспортеры будут переброшены в течение четырех дней.

Боевые машины входят в состав 292-го батальона из Донауэшингена в федеральной земле Баден-Вортемберг.

При этом речь не идет об усилении: по плану регулярной ротации он должен сменить военнослужащих из саксонского Мариенберга на базе НАТО.

"В общей сложности в Литву направлены 150 транспортных средств и 60 контейнеров", - заявил командующий батальоном Вольф Рюдигер Отто.

Общая численность батальона НАТО в Литве, которым командует Германия, составляет 1200 человек. Кроме солдат бундесвера, в него входят военнослужащие из Франции, стран Бенилюкса, Норвегии и Хорватии.

Всего в странах Балтии и Польше в режиме ротации находятся четыре батальона НАТО. Североатлантический альянс принял решение об их переброске в июле 2016 года на фоне действий России в Украине.

8 сентября 2017 года Литва призвала руководство Евросоюза создать так называемую военную Шенгенскую зону, чтобы оперативно перебрасывать войска по территории Европы.

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