Последнее обновление: 26.01.2018 15:45

Российские власти будут выявлять майнеров по счетам за электричество

Минкомсвязи планирует создать специальную систему обнаружения майнеров (людей, «добывающих» криптовалюту), пишут «Ведомости» со ссылкой на концепцию регулирования майнинга, подготовкой которой занимается ведомство.

Подлинность документа газете подтвердили человек, знакомый с текстом документа, и человек, знакомый с ходом его подготовки.

Согласно планам Минкомсвязи, добыча криптовалют в России будет разрешена как гражданам, так и компаниям. При этом майнинг будет регулироваться — майнеров «ждут квоты и специальный тариф на электроэнергию», отмечает газета.

Кроме того, майнинг будет облагаться налогами. Однако для начала майнерам предоставят два года налоговых каникул с обязательным ведением бухгалтерии. Затем их обяжут платить налог на прибыль, а НДС разрешат не платить.

Параметры налогового сбора документом Минкомсвязи не определены. Сама концепция также пока не утверждена — доработать текст и передать документ в правительство планируют до 1 февраля, уточняет издание.

Интернет-омбудсмен и владелец компании Radius Group Дмитрий Мариничев уверен, что вычислить майнеров, которые скроют оборудование среди других крупных потребителей энергии — таких, например, как дата-центры — почти невозможно: придется приходить и проверять каждый их них на наличие майнингового оборудования. Выявить домашний майнинг проще из-за стабильного повышенного потребления электроэнергии, отметил он. Вычислить майнера по структуре энергопотребления не сложно, согласен собеседник «Ведомостей» в крупной энергокомпании.

Ранее свой проект закона «О цифровых финансовых активах» опубликовал Минфин. Большая часть документа посвящена требованиям к проведению ICO (Initial Сoin Оffering — первичное размещение токенов). Проект не предполагает использование криптовалют на территории России в качестве средства платежа.

Кроме того, документ предлагает признать майнинг предпринимательской деятельностью и устанавливает возможность купли-продажи криптовалют только через торговые площадки, брокеров, дилеров и форекс-дилеров с соответствующей лицензиями. Неквалифицированным инвесторам разрешена покупка ICO токенов на сумму до 50 тыс. руб.

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