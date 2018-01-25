Дворкович рассказал об отсутствии в России олигархов

В России больше не осталось олигархов, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Аркадий Дворкович.

Сама концепция родом из 1990х, там она и осталась, поскольку с тех пор у богатых людей, контролирующих ключевые российские активы, резко повысилась ответственность перед государством, объяснил он.

"Мы не думаем, что у нас есть олигархи. Сейчас у нас есть хорошие работающие бизнесмены, социально ответственные, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом", - заявил Дворкович.

Новый пакет санкций против этих бизнесменов, который готовят США, обсудить в Давосе не удалось, признал вице-премьер.

По его словам, "по дипломатическим каналам" американской делегации был дан сигнал о готовности к диалогу, но та даже не ответила, а в последствии избегала каких-либо контактов с россиянами.

"Американцы прячутся от нас в Давосе. Они не хотят говорить", - заявил Дворкович, подчеркнув, что санкции "делают жизнь сложнее", но не делают ее невозможной (цитаты по ТАСС).

В "черный список" близких Кремлю бизменов может быть включено до 400 человек, заявил "Ведомостям" президент Атлантического совета Фредерик Кемп. В их числе могут оказаться генпрокурор Юрий Чайка и миллиардер Алишер Усманов.

Автоматического введения санкций против них не будет, однако банки вряд ли захотят иметь дело с фигурантами кремлевского доклада, считая их "токсичными", отмечает партнер Debevoise & Plimpton LLP Алан Карташкин: возникнут сложности с открытием счетов и заключением сделок.

Пока антироссийские санкции никак не сказались на благосостоянии богатейших людей страны, следует из данных Forbes. На фоне рекордного с 1990х годов падения реальных доходов населения в целом россияне, входящие в список долларовых миллиардеров, стали богаче на 104 млрд долларов в 2016 году и 22 млрд долларов - в 2017-м, пишет finanz.ru.

За минувший год в пересчете на рубли их совокупное состояние увеличилось на 1,3 трлн рублей, показал Bloomberg Billionaires Index. Эта сумма в точности соответствует размеру "дыры" в федеральном бюджете за тот же период, сообщил 19 января Минфин.