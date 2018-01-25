Российские майнеры активно регистрируют компании в Беларуси

Пакет документов по либерализации условий для бизнеса уже привел к всплеску деловой активности в регионах Беларуси.

Новые фирмы и компании регистрируются каждый день.

О том, что временная пауза, возникшая после подписания декретов О развитии предпринимательства и О развитии цифровой экономики, сменилась бумом, рассказал директор инкубатора малого предпринимательства Закон и порядок (Витебск) Михаил Кейзеров.

"Сегодня каждый день мы регистрируем 2-3 новых юрлица. Честно скажу: такой динамики не было много лет. Все очень воодушевились. К нам из России, из Прибалтики переезжает много майнинговых компаний, люди так и говорят: У нас этим заниматься сложно, а у вас созданы все условия. Мы, в свою очередь, делаем все для того, чтобы эти компании у нас закрепились, чтобы создавались новые рабочие места и платились налоги. Все это стало уже сильным толчком для роста экономики", - цитирует sb.by слова Кейзерова.