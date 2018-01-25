Последнее обновление: 25.01.2018 16:01

Alphabet запускает подразделение кибербезопасности

Alphabet Inc в среду запустила новое подразделение, которое будет продавать компаниям из списка Fortune 500 программное обеспечение для поддержания кибербезопасности, что позволит материнской компании Google укрепить позиции в корпоративном секторе.

Новое подразделение Chronicle сделает ставку на программное обеспечение, которое базируется на машинном обучении и способно исследовать большие массивы данных на предмет кибербезопасности оперативнее и точнее, чем это делают традиционные системы.

Стивен Джиллет, глава Chronicle и бывший представитель Symantec Corp, сказал, что доступ к экспертизе Google в автоматизированном анализе данных даст компании преимущество.

Аналитики, однако, говорят, что предыдущие попытки поисковых сервисов выйти на рынок продуктов для кибербезопасности были неудачными.

Выход Alphabet на этот рынок сделал Chronicle серьезным конкурентом для других игроков: Symantec, Palo Alto Networks Inc и Cylance Inc.

Мировой рынок кибербезопасности оценивается в $100 миллиардов, по данным Gartner.

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