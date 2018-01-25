Последнее обновление: 25.01.2018 16:01

Наименее развитые страны достигли прогресса в использовании новейших технологий - ООН

В наименее развитых странах удалось достичь существенного прогресса в использовании новых технологий. Во всех 47 государствах, входящих в эту группу, действует система мобильного Интернета 3G, которой пользуется около 60% населения, говорится в новом докладе, подготовленном специалистами Международного союза электросвязи (МСЭ) и Канцелярии высокого представителя по наименее развитым странам, развивающимся странам, странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам.

В ООН призывают сделать Интернет еще более доступным, чтобы им могли воспользоваться как можно больше жителей этих государств.

"Очень важно, чтобы все заинтересованные стороны – правительства, гражданское общество и частный сектор, продолжили успешное сотрудничество и обмен опытом в области инноваций. Это поможет преодолеть разрыв в доступе к цифровым технологиям и поможет наименее развитым странам ускорить развитие в области информационно-коммуникационных технологий", - отметила заместитель генерального секретаря ООН Фекитамоелоа Утоикаману, которую цитирует центр новостей ООН.

Как полагают авторы доклада, к 2020 году 97% территории наименее развитых стран мира будут обеспечены широкополосным Интернетом по доступным ценам.

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