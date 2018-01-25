Еще больше мировых нефтегазовых компаний планируют увеличить капзатраты в 2018 году

Еще больше мировых нефтегазовых компаний планируют увеличить капитальные затраты в этом году за счет удорожания нефти, показал опрос DNV Oil & Gas.

В опросе приняли участие 813 отраслевых экспертов: 66 процентов из них сказали, что их компании сохранят капзатраты на прежнем уровне или увеличат, по сравнению с 39 процентами респондентов годом ранее.

Ставка на подъем нефтегазового сектора выросла до 63 процентов в этом году против 32 процентов в прошлом.

В 2016 году многие компании, в том числе такие гиганты, как BP и Shell, сократили капзатраты на фоне падения цены североморского нефтяного маркера Brent ниже $30 за баррель.

Согласно расчетам McKinsey, капзатраты в глобальную нефтедобычу снизились до $200 миллиардов в 2016 году с примерно $520 в 2014-м.

В настоящий момент европейский бенчмарк торгуется выше $70 за баррель, получая основную поддержку от ограничения добычи сырья нефтеэкспортным картелем ОПЕК и не входящими в него государствами, включая Россию.

В конце ноября прошлого года производители ОПЕК+ договорились продлить действие пакта до конца 2018-го.

Если в прошлом году процент тех, кто называл цены на нефть препятствием для роста в текущем году, был равен 64, то сейчас он сократился до 37, следует из опроса.

Половина участвовавших в опросе сказали, что продолжат развивать механизм контроля затрат в этом году, при этом около двух третей отметили, что планируют и дальше придерживаться этой политики.