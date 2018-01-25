Последнее обновление: 25.01.2018 16:01

Renault будет выпускать в России купе-кроссовер

В 2019 г. на московском автозаводе "Рено Россия" начнется выпуск еще одного кроссовера Renault.

Как пишут "Ведомости", это будет кроссовер с новым для Renault кузовом – купе: новинка будет собираться на той же платформе, что Duster, самая продаваемая модель марки в России, которую выпускает тот же московский автозавод.

"Как ожидается, новинку покажут в августе 2018 г. на Московском автосалоне, знает один из собеседников «Ведомостей». Как она будет называться, пока не решено, сказал он.

"Мы традиционно не комментируем наши планы по обновлению модельного ряда", – заявил представитель Renault. План компании участвовать в Московском автосалоне в 2018 г. не изменился, заверил он.

Пока в России у Renault это только Logan; выпускается также хетчбэк Sandero и его псевдовнедорожная версия Stepway. Прежде в Москве на собственной платформе собирались седаны Fluence и Megane, но это ограничивало возможность их локализации, поэтому их выпуск в России был остановлен, объяснял в интервью "Ведомостям" гендиректор "Рено Россия" Андрей Панков.

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