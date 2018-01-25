Последнее обновление: 25.01.2018 16:01

Беларусь опустилась в мировом рейтинге экологической эффективности

По индексу экологической эффективности Беларусь взяла 64,98 пункта из 100, оказавшись на 44-м месте в мире по этому показателю, говорится в отчете на сайте Йельского университета.

За 2 года Беларусь в глобальном рейтинге стала ниже почти на 10 пунктов. В 2016 году индекс составлял 82,3 и республика занимала тогда 35-ю строчку. За это время упали показатели состояния окружающей среды и жизнеспособности экосистемы.

В этом году исследовали 180 стран. Наивысшие индексы у Швейцарии, Франции и Дании, самые низкие показатели — у Демократической Республики Конго, Бангла­деш и Бурунди. Россия в свежем рейтинге - на 52-м месте, Украина — на 109-м, Польша — на 50-м, Литва — на 29-м, Латвия — на 37-м.

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