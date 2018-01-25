Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для СМИ-"иноагентов"

Законопроект о наказании за нарушение порядка деятельности СМИ, выполняющего функции "иностранного агента", прошел первое чтение в Государственной думе РФ.

Депутаты нижней палаты российского парламента проголосовали за него в среду, 24 января.

Документ предусматривает административный штраф для граждан в размере 10 тысяч рублей, должностных лиц - 50 тысяч рублей и юридических лиц - 500 тысяч рублей. При повторном нарушении ставки увеличиваются: 50 тысяч, 100 тысяч и 1 миллион рублей соответственно.

Если же нарушение порядка деятельности СМИ-"иноагента" будет признано грубым, то, согласно законопроекту, граждане будут наказываться штрафом в размере 100 тысяч рублей или административным арестом до 15 суток, должностные лица - административным штрафом в размере 200 тысяч рублей, а юридические лица будут штрафоваться на 5 миллионов рублей.

12 января Госдума приняла в первом чтении второй законопроект, касающийся СМИ - "иностранных агентов". Он обязывает СМИ, признанные "иноагентами", регистрировать в РФ юридическое лицо и соответствующим образом маркировать свои сообщения. Новый закон может быть распространен на физических лиц, прямо или косвенно получающих финансирование из государственных источников стран, где ограничивают работу российских СМИ.

Первый закон о СМИ-"иноагентах" был принят в России в ноябре 2017 года после признания российского телеканала Russia Today (RT) иностранным агентом в США. Под действие российского закона попали "Голос Америки", а также "Радио Свобода" и семь проектов этой радиостанции.