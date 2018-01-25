Президент Венесуэлы Мадуро собрался избираться на второй срок

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что выдвинет свою кандидатуру на второй срок и будет участвовать в президентских выборах, которые состоятся до 30 апреля 2018 года.

"Я - скромный рабочий, человек из народа, готовый служить своему народу", - заявил Мадуро.

В условиях экономических трудностей, то и дело перестающего перерастающего в уличные бои конфликта с оппозицией и противостояния с США Национальное учредительное собрание Венесуэлы постановило перенести президентские выборы на весну, а не провести их в конце года, как предполагалось ранее. Решение спровоцировало новый виток конфликта с оппозицией, которая расценила этот шаг как нарушение договоренностей.

Впрочем, в декабре 2017 года сам Мадуро заявил, что ключевые оппозиционные партии Венесуэлы не будут участвовать в президентских выборах, поскольку они призывали к бойкоту муниципальных выборов. Отстранение коснулось, среди прочих, важнейших партий оппозиции - "Народной воли" Леопольдо Лопеса и "Блока демократического единства" Энрике Каприлеса.

Между тем в январе Брюссель наложил санкции на семь ближайших соратников Мадуро. Речь, в частности, идет о главе МВД Несторе Ревероле, директоре службы государственной безопасности и тайной политической полиции Густаво Гонсалесе Лопесе, а также первом заместителе председателя Единой социалистической партии Венесуэлы Дьосдадо Кабельо. Все они, как считают в ЕС, причастны к нарушению прав человека в латиноамериканской стране, а также принципов правового и демократического государства.