Последнее обновление: 24.01.2018 17:50

Мадрид решил закрыть представительство Каталонии при ЕС

Власти Испании решили закрыть представительство Каталонии при Европейском союзе в Брюсселе, сообщил в среду РИА Новости источник, близкий к представительству.

"Мадридом принято решение закрыть представительство", - сказал собеседник агентства.

Один из членов каталонской делегации Жоан Мария Пике заявил ранее, что охрана здания по указу испанского МИД в среду запретила проход в представительство экс-председателю каталонского правительства Карлесу Пучдемону.

Там была запланирована его встреча со спикером парламента Каталонии Роже Торреном. В результате встреча была перенесена в другое место.

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