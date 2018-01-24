Последнее обновление: 24.01.2018 17:50

Сайт Russiangate заблокировали после публикации статьи о недвижимости главы ФСБ

Сайт Russiangate стал недоступен через несколько часов после публикации расследования о незадекларированной элитной недвижимости главы российского ФСБ Александра Бортникова и его заместителя Сергея Смирнова.

Сайт открывался только при использовании VPN, сообщает zona.media.

Автор статьи «"Бортниковка": как глава ФСБ и его заместитель скрыли недвижимость в Сестрорецке» утверждал, что Бортников владеет земельным участком и домом в элитном поселке в одном из самых дорогих районов Санкт-Петербурга. При этом недвижимости нет в декларации силовика — согласно расследованию, Росреестр намеренно скрыл ее владельцев.

Рядом с домом главы ФСБ, утверждается в статье, располагается недвижимость его заместителя Сергея Смирнова (в его декларации этого дома тоже нет).

Вскоре после сообщения о блокировке статья исчезла с сайта Russiangate.

Главный редактор Russiangate Александрина Елагина написала в фейсбуке, что статья была удалена с сайта без ее участия «технической службой по решению наших инвесторов».

«Мне этот текст может сейчас стоить работы (пока не ясно), а инвесторам, по ходу, не только (сложно вкладывать деньги в разоблачение паразитов, не так ли)», — пишет Елагина, принося извинения читателям.

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