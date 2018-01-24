Порошенко скрыл данные от немецкого реестра прозрачности - СМИ

Петр Порошенко и его бизнес-партнеры не внесли свои данные в реестр прозрачности владельцев компаний в ФРГ, при том, что в состав агрохолдинга Порошенко Укрпроминвест-Агро с 2011 г. входит завод по производству крахмала в немецком городе Эльстерауе.

В 2017 г. в Германии появился реестр, в который немецкие компании должны были внести фамилии своих конечных бенефициаров. Речь идет, прежде всего, о компании, владельцы которых находятся за рубежом и иногда сознательно скрывают свою собственность за оффшорными фирмами.

Завод оформлен на немецкую компанию Interstarch GmbH. Владельцем миноритарной доли Interstarch GmbH является компания Интерстарч-Украина, входящая в холдинг Порошенко Укрпроминвест-Агро. Интерстарч-Украина купила долю в 24,95% в Interstarch GmbH летом 2016 г. Продавцом выступила кипрская компания Camarin Limited, которая до сих пор остается главным владельцем завода с долей в 75,05 процентов.

Владельцем кипрской компании является Сергей Зайцев, многолетний топ-менеджер концерна Рошен. Он в интервью украинским СМИ в 2016 г. сообщил, что является бенефициаром компаний, на которые оформлен немецкий завод: кипрской Camarin Limited и ее материнской компании Euro Business Investments Ltd с Британских Виргинских островов. Таким образом, менеджеры Interstarch GmbH должны были внести Зайцева в реестр прозрачности как бенефициара офшорных компаний, имеющих долю в 75% в немецкой фирме, а также Петра Порошенко.

Согласно немецкому закону о борьбе с отмыванием денег, бенефициаром может считаться не только владелец существенного участия (более 25%), но и лицо, которое "осуществляет контроль над предприятием способом, который можно приравнять к этому". Ключевым критерием определения конечного бенефициара в таких случаях, как объясняют юристы, влияние человека на назначение руководящих органов предприятия. Учитывая контроль над предприятием со стороны менеджеров холдинга Порошенко, президент, очевидно, является бенефициаром в соответствии с законодательством, хотя и имеет лишь долю в 24,95%. На существование соответствующей нормы закона указали и специалисты Федерального административного ведомства, на которое возложена проверка данных, внесенных в реестр прозрачности.

В украинской электронной декларации Петра Порошенко данных о том, что он является бенефициаром немецкой компании, также нет. Зато в декларации президента указана вышеупомянутая компания Интерстарч Украина, которой принадлежит миноритарный доля в Interstarch GmbH. Более того, супруга президента, Марина Порошенко, получала зарплату в этой компании в 2016 г.

За нарушение требований по уведомлению бенефициаров немецким законом о борьбе с отмыванием денег предусмотрен штраф до ста тысяч евро. А в случае повторного нарушения - до миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что 400 журналистов из 67 стран одновременно опубликовали разоблачительные материалы об офшорах и финансовых махинациях политиков и чиновников разного уровня в рамках проекта Paradise Papers или Документы с райских островов.