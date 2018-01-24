Последнее обновление: 24.01.2018 15:25

Китай запустил в эксплуатацию телекоммуникационный спутник "Шицзянь-13"

После успешного завершения ключевого тестирования лазерной связи китайский телекоммуникационный спутник "Шицзянь-13" был сдан в эксплуатацию.

Как сообщает Синьхуа со ссылкой на Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности и Китайское космическое агентство, было проведено тестирование двухсторонней высокоскоростной лазерной связи между высокоорбитальным спутником и Землей, которое прошло успешно.

Спутник "Шицзянь-13" был запущен в 2017 году с космодрома Сичан в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай).

Главный инженер Государственного управления оборонной науки, техники и промышленности КНР Тянь Юйлун сообщил, что проектный срок службы данного спутника составляет 15 лет, его успешный запуск имеет важное значение для развития телекоммуникационных спутниковых технологий в Китае.

Сообщается, что "Шицзянь-13" способен передавать до 20 гигабайт данных в секунду, таким образом его возможности передачи данных превосходят возможности всех ранее произведенных и запущенных Китаем спутников связи вместе взятых.

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