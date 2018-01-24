ПАСЕ требует от России прекратить военную поддержку Донбасса

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о гуманитарных последствиях войны на Украине, в которой призвала Россию "прекратить финансовую и военную поддержку" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В резолюции Варейкиса указано, что Москва должна прекратить признавать документы, выданные на неподконтрольных Киеву территориях.

Также документ содержится требование "освободить и обменять всех военнопленных и захваченных лиц" и создать совместную рабочую группу для решения проблемы пропавших без вести. В нее должны войти представители Украины, России, Международного комитета красного креста, а также ДНР и ЛНР.

Кроме того, ПАСЕ призвала открыть новый контрольно-пропускной пункт в поселение Золотое Луганской области.

Россию просят соблюдать права человека в Крыму, снять запрет на меджлис крымских татар и предоставить международным организациям беспрепятственный доступ на полуостров.