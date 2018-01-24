Большую коалицию в Германии поддерживает лишь треть

Все больше немцев скептически относятся к правительству Большой коалиции – Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного институтом INSA по заказу издания Bild.

«Лишь каждый третий немец (31%) считает, что Большая коалиция – благо для Германии», - говорится в материалах исследования.

В то же время каждый второй опрошенный полагает, что такое правительство для ФРГ является плохим.

На вопрос, продержится ли правительство в таком виде до конца нынешнего законодательного периода (до 2021 года), утвердительно ответили 42%, тогда как 33% полагают, что этого не случится.

В Берлине тем временем начались переговоры о формировании коалиции.

Выборы в бундестаг состоялись ровно 4 месяца назад, 24 сентября 2017 года. Никогда еще в истории Германии процесс формирования не длился так долго.