Последнее обновление: 23.01.2018 15:43

Постпред Франции при ООН предупредил об угрозе распада Сирии

Операция Турции и ее союзников против сирийских курдов в Африне может привести к «фрагментации» Сирии, заявил постпред Франции Франсуа Делаттр на заседании СБ ООН.

«Сирия находится на перепутье, худший сценарий — фрагментация и этнические чистки в разрозненной войной стране», - сказал Делаттр.

Он заметил, что «лучший сценарий ведет к миру». По мнению постпреда Франции, ситуация в сирийском Африне является лишь «частью уравнения». Он призвал турецкие власти к сдержанности, а также отметил, что прошедшее заседание СБ ООН является важным шагом в преддверии переговоров о сирийском урегулировании, которые пройдут в Вене 25–26 января.

Турция начала операцию «Оливковая ветвь» против курдского анклава в Африне на севере Сирии 20 января. Целью заявлена борьба с курдскими «террористами». В Африне Турция намерена создать «буферную зону» вдоль своей границы. На границе с Сирией турецкие войска сконцентрировали бронетехнику и военные подразделения.

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