Дутерте приказал застрелить его, если он захочет остаться у власти дольше положенного срока

Президент Филиппин Родриго Дутерте попросил военных пристрелить его, если он вознамерится нарушить конституцию и остаться у власти дольше положенного срока, сообщате Rappler.com.

"Если я останусь у власти дольше положенного и решу стать диктатором, пристрелите меня, я не шучу. Если я превышу свой срок хотя бы на один день, я прошу Вооруженные силы Филиппин и национальную полицию обеспечить соблюдение конституции", - заявил Дутерте во время визита на военную базу, отметив, что защита конституции — это "священная обязанность" армии.

Так Дутерте отреагировал на слухи о том, что он намерен внести правки в конституцию, чтобы продлить свое пребывание у власти после окончания президентского срока в 2022 году, отмечает Rappler.

Избранный в мае 2016 года президент Дутерте отметился на посту кампанией по борьбе с наркозависимыми людьми и теми, кто распространяет наркотики. Согласно данным полиции, с момента прихода к власти Дутерте в стране были убиты около 2,4 тысячи человек, связанных с наркоторговлей. Мировая общественность неоднократно осуждала методы работы филиппинских силовиков.