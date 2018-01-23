Немецкая фермерская ассоциация потребовала уничтожить 70% диких кабанов в Германии, чтобы не допустить заноса в страну африканской чумы свиней, которая стремительно распространяется из Восточной Европы на запад. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на статью «Фермеры требуют уничтожения 70% поголовья дикого кабана», опубликованную в немецком издании Spiegel online.

До сих пор в Германии не было вспышек АЧС. Но в случае заноса вирус будет иметь «катастрофические» последствия для сельского хозяйства, предупреждает президент Немецкого союза фермеров Йоахим Руквид. По оценкам фермеров, АЧС может привести к миллиардным убыткам для отрасли.

Разумное снижение популяции дикого кабана — ключевая мера для предотвращения заболевания, указывает министр сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт, которого цитирует Spiegel.

Германия, которая является лидером по экспорту свиноводческой продукции в Европе, а также успешно поставляет такие товары в Азию, по оценкам фермерской ассоциации, может потерять от двух до трех миллиарда евро в год, если африканская чума свиней проникнет на ее территорию, что приведет к запрету на торговлю.

На сегодня власти некоторых федеральных земель Германии уже облегчили условия охоты на диких кабанов. Кроме того, министр сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт объявил, что в феврале текущего года будет проведен саммит по вопросу африканской чумы свиней.