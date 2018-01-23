Сеул протестует против новых ввозных пошлин США

Южная Корея намерена принять меры против новых пошлин, которые президент США Дональд Трамп намерен ввести в отношении импортируемых стиральных машин и солнечных батарей.

Сеул считает эти пошлины "несправедливыми" и обратится с соответствующей жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО), заявил во вторник, 23 января, южнокорейский министр торговли Ким Хён Чон.

Американская администрация намерена ввести дополнительные ограничения в отношении импорта товаров, наносящего, по мнению Белого дома, значительный ущерб местным производителям. Накануне представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сообщил о предстоящем повышении ввозных пошлин на стиральные машины на 20-50 процентов, на модули солнечных батарей - на 30 процентов. Впоследствии эти пошлины предполагается постепенно снизить.

По словам Лайтхайзера, такие меры призваны защитить интересы американских работников. Новые пошлины коснутся, в частности, южнокорейских концернов LG Electronics и Samsung Electronics.

Защита американских производителей была одним из главных пунктов предвыборной программы Дональда Трампа.