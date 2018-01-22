Лукашенко: Границы должны быть священны и неприкосновенны

Лукашенко заявил о необходимости совершенствовать систему противодействия угрозам и вызовам безопасности границ Беларуси, обновлять формы дальнейшего развития пограничного ведомства.

"Пограничная безопасность, обстановка на рубежах Беларуси - это важнейший приоритет государственной политики. Это связано прежде всего с международной ситуацией вокруг Беларуси", - подчеркнул он при утверждении решения на охрану госграницы органами пограничной службы в 2018 году.

"Вы знаете, что происходит в Евросоюзе, восточная граница - мы недавно об этом подробно говорили во время обсуждения наших визовых проблем с Российской Федерацией. Южная граница - украинское направление - находится под влиянием тех процессов, которые происходят прежде всего в Украине, - отметил Президент. - Что касается балтийского направления, та риторика, которая звучит в этих странах, что нас причисляют вкупе с Россией чуть ли не в разряд агрессоров, также не проходят эти заявления мимо наших ушей. Словом, проблем хватает, хотя они не являются абсолютно острыми проблемами, которые требуют какого-то чрезвычайного реагирования. Но порох надо держать сухим, и границы, как и были раньше, так и сейчас, должны быть священны и неприкосновенны".

По его словам, в Беларуси будут совершенствовать систему противодействия угрозам и вызовам безопасности границ, обновлять формы дальнейшего развития пограничного ведомства.

"В ближайшее время обстановка на границе коренным образом вряд ли улучшится. Поэтому активными темпами следует продолжать оборудовать пограничные рубежи, создавать непосредственные нормальные условия для несения службы пограничниками, строить заставы, оснащать современными техническими средствами государственную границу", - поручил Лукашенко.

"Мы немало сделали в процессе оптимизации за счет сокращения разного рода второстепенных функций и должностей и переноса центра тяжести на границу", - добавил он.

По итогам докладов Лукашенко утвердил решение на охрану Государственной границы Беларуси органами пограничной службы в 2018 году.

"Решение на охрану госграницы принято с учетом новых элементов обстановки. В их числе усиление сопредельными государствами охраны внешней границы ЕС в связи с сохраняющимся миграционным кризисом, а также повышением уровня террористической опасности в странах Западной Европы; сохранение высокого риска контрабандного перемещения в Беларусь оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и иных средств террора", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Приоритетными задачами органов пограничной службы определены предупреждение нелегального проникновения в Беларусь террористов, экстремистов, а также перемещения средств террора, экстремистской и иной преступной деятельности; недопущение нелегального перемещения в страну контрабандных грузов и иных товаров; борьба с нелегальной миграцией и наркотрафиком; наращивание инфраструктуры на границе и приграничной территории.

Для решения задач предусматривается совершенствование совместно с таможенными органами порядка пропуска через границу физических лиц и транспортных средств, совершенствование системы мониторинга обстановки, внедрение в деятельность органов пограничной службы новых технологий.

В решении также учтены изменения в структуре территориальных органов пограничной службы, связанные с выставлением новых подразделений на украинском и прибалтийском направлениях.