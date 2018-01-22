На Сицилии за связи с мафией задержали мэра города Сан-Биаджо

Мэр ​сицилийского города Сан-Биаджо Санто Сабелла и еще 54 человека задержаны итальянской полицией за связи с мафией. Об этом заявили в прокуратуре Палермо по борьбе с организованной преступностью, сообщает местное издание Agrigento Notizie.

Задержания прошли в округе Агридженто. По данным надзорного ведомства, в 2014 году связанные с мафией лица добились избрания Сабеллы главой муниципалитета Сан-Биаджо. Всего в круг подозреваемых входят 76 жителей Сицилии, из которых 54 уже задержаны. Дело касается как минимум 16 семей в Агридженто. Расследование также проводится и в других округах острова и материковой Италии.

Как сообщает газета La Republica, мэр Сан-Биаджо в числе других задержанных обвиняется в вымогательствах и торговле наркотиками. Арестованы и другие госслужащие в различных муниципалитетах Сицилии.

Расследование проникновения мафии госструктуры на Сицилии началось в 2016 году. В ноябре 2017 года итальянская полиция задержала более 40 членов неаполитанского мафиозного клана «Ло Руссо» (назван по имени трех братьев-основателей: Сальваторе, Винченцо и Джузеппе Ло Руссо). Задержанных обвинили в создании преступного сообщества, торговле наркотиками, хранении оружия.