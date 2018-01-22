Польша не уступит ЕС в вопросе судебной реформы

Польша не пойдет на уступки Еврокомиссии в вопросе своей судебной реформы, заявил министр иностранных дел страны Яцек Чапутович после встречи с первым заместителем председателя Еврокомиссии Франсом Тиммермансом.

Еврокомиссия считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.

"Об этом не было речи", - сказал Чапутович, отвечая на вопрос журналистов, предлагала ли Польша пойти какие-либо уступки в вопросе своей судебной реформы.

Глава польского МИД отметил, что договорился с Тиммермансом продолжить рабочие контакты.

"Мы будем поддерживать контакт, общаться дальше", — сказал он.

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В декабре ЕК запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС: она представила законопроект в рамках статьи 7 договора о ЕС, констатирующий существование явной угрозы серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права. При этом ЕК готова пересмотреть законопроект, если Польша в течение трех месяцев решит проблемы с судебной реформой.