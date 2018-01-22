Sanofi купит американскую биотехнологическую компанию Bioverativ за $11,6 млрд

Французский фармацевтический концерн Sanofi договорился о покупке американской биотехнологической компании Bioverativ за $11,6 миллиарда в рамках сделки, которая, по сообщению Sanofi, поддержит ее прибыль и укрепит присутствие на рынке лекарств от редких заболеваний.

Sanofi договорилась о покупке всех находящихся в обращении бумаг Bioverativ по $105 за акцию, что на 64 процента выше их цены на момент закрытия торгов в пятницу.

Bioverativ, которая, в частности, производит препарат для лечения гемофилии, до начала 2017 года была частью Biogen Inc.

В последние годы Sanofi пыталась заключить несколько крупных сделок, но не преуспела - производителя препаратов для лечения рака Medivation в 2016 году приобрела Pfizer, а швейцарскую биотехнологическую компанию Actelion в 2017 году купила Johnson & Johnson.

“С Bioverativ, лидером на растущем рынке (лечения) гемофилии, Sanofi расширит свое присутствие в сфере оказания специализированной помощи и укрепит лидерство в области лечения редких заболеваний в соответствии с дорожной картой до 2020 года, создав платформу для роста в сфере лечения других редких заболеваний крови”, - заявил глава Sanofi Оливье Брандикур.

Sanofi ждет, что покупка Bioverativ приведет к увеличению ее прибыли на акцию за 2018 год и росту до 5 процентов в 2019-м.