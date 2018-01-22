Президент Кыргызстана подписал договор о военно-техническом сотрудничестве с Россией

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации договора о военно-техническом сотрудничестве с Россией, сообщила в понедельник пресс-служба главы республики.

По данным пресс-службы, договор подразумевает совершенствование механизма поставок продукции военного назначения, обеспечение вооруженных сил, воинских формирований и специальных служб высокоэффективными системами вооружения, а также формирование технического компонента системы коллективной безопасности.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал закон Кыргызской Республики "О ратификации Договора между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении.