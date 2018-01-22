Последнее обновление: 22.01.2018 15:11

Девяти странам ЕС грозят санкции за превышение норм загрязнения воздуха

Министры по делам окружающей среды девяти стран ЕС приглашены 30 января в Брюссель на совещание по проблеме серьезного загрязнения атмосферы.

Как сообщила Еврокомиссия, девяти членам ЕС, а именно Чехии, Германии, Испании, Франции, Италии, Венгрии, Румынии, Словакии и Великобритании, грозят санкционные процедуры за превышение установленных предельных уровней загрязнения воздуха.

Комиссар ЕС по вопросам окружающей среды Кармену Велла, который созывает совещание, отметил, что оно даст возможность этим государствам заверить Брюссель "в скорейшем принятии мер по приведению экологической ситуации в соответствие с природоохранным законодательством ЕС".

В свою очередь, Еврокомиссия в пятницу приняла соответствующий План действий. Он представляет собой набор конкретных мер, призванных помочь членам союза в продвижении, мониторинге и соблюдении экологических норм ЕС, которые предотвращают загрязнение или порчу окружающей среды.

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование