Девяти странам ЕС грозят санкции за превышение норм загрязнения воздуха

Министры по делам окружающей среды девяти стран ЕС приглашены 30 января в Брюссель на совещание по проблеме серьезного загрязнения атмосферы.

Как сообщила Еврокомиссия, девяти членам ЕС, а именно Чехии, Германии, Испании, Франции, Италии, Венгрии, Румынии, Словакии и Великобритании, грозят санкционные процедуры за превышение установленных предельных уровней загрязнения воздуха.

Комиссар ЕС по вопросам окружающей среды Кармену Велла, который созывает совещание, отметил, что оно даст возможность этим государствам заверить Брюссель "в скорейшем принятии мер по приведению экологической ситуации в соответствие с природоохранным законодательством ЕС".

В свою очередь, Еврокомиссия в пятницу приняла соответствующий План действий. Он представляет собой набор конкретных мер, призванных помочь членам союза в продвижении, мониторинге и соблюдении экологических норм ЕС, которые предотвращают загрязнение или порчу окружающей среды.