ОПЕК+ не планирует менять параметры и сроки сделки

Страны-участницы соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти не рассматривают варианты изменения срока сделки или ее параметров на фоне высоких цен на нефть, заявил журналистам генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

"В настоящий момент я не слышал такого. Мы сейчас работаем над исполнением сделки до конца года", — ответил он на соответствующий вопрос.

Он добавил, что встреча техкомитета по мониторингу венского соглашения прошла "отлично".

В воскресенье состоится министерская встреча нефтедобывающих стран по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработки рекомендаций по корректировке его условий был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России. За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц.