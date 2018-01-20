Программу по обучению программированию от Apple запускают в Европе

Apple заявила, что образовательная программа Everyone Can Code заработает в 70 дополнительных университетах и колледжах в Европе, пишет TechCrunch.

Изначально действие запущенной в мае 2017-го программы было ограничено территорией США. К концу года ее расширили на Австралию и несколько образовательных учреждений в Европе, прежде чем запустить в Старом свете полноценно.

«Программирование — важный навык на современном рынке труда, и благодаря Everyone Can Code мы даём людям возможность учиться, преподавать и программировать», - уверн CEO Apple Тим Кук.

Теперь годичные программы станут доступны студентам из Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландов, Швеции, Дании, Норвегии, Австрии, Бельгии, Чехии, Ирландии, Португалии, Люксембурга и Польши. Курс обучения рассчитан на обучение созданию приложений на Swift — языке программирования для iOS, который компания запустила в 2014 году в качестве замены Objective-C.

По информации Apple, появление рынка мобильных приложений создало 1,36 млн работ только в ЕС, а разработчики региона за последние 10 лет заработали около $18 млрд.