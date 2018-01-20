Последнее обновление: 20.01.2018 15:49

Самый большой в мире очиститель воздуха заработал в Китае

В городе Сиань на северо-западе Китая в тестовом режиме заработал гигантский очиститель воздуха.

Как сообщает South China Morning Post, установка выполнена в форме стометровой башни. Создатели очистителя уверяют, что в мире ему нет аналогов по размеру.

Система работает за счет тепловых станций, построенных вокруг. Попадая внутрь, воздух при нагревании солнечной энергией поднимается по башне и проходит через множество фильтров.

Как отмечает издание, Сиань входит в десятку самых загрязненных китайских городов. После проверки на объекте инспекторы из Института изучения окружающей среды при Китайской академии наук заключили, что за несколько месяцев установке удалось очистить территорию свыше десяти квадратных километров. Общий объем чистого воздуха, выброшенного в атмосферу с момента запуска очистителя, специалисты оценивают примерно в десять миллионов кубических метров.

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