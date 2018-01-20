В Лондоне проходит ночной арт-фестиваль света Lumiere

В Лондоне с 18 по 21 января проходит фестиваль светового искусства Lumiere.

Участие в нем принимают 58 уникальных арт-объектов.

Световые инсталляции различных зарубежных художников разместились в историческом центре Лондона.

Самые людные места, популярные как среди туристов, так и среди местных жителей, украшены оригинальными произведениями, созданными при помощи светотехники.

В числе арт-объектов - гигантская лампа на железнодорожном вокзале Кингс-Кросс, треугольный наземный тоннель из света в районе Саут-Банк, необычная телефонная будка-аквариум неподалеку от театра Covent Garden, сияющие звери и цветы.