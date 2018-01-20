Белый дом выдвинул ультиматум демократам по статусу нелегальных мигрантов

Белый дом пригрозил не обсуждать статус нелегальных мигрантов, пока демократы не одобрят финансирование правительства США.

Как сообщалось, Федеральные ведомства США остались без финансирования в полночь по местному времени (08.00 мнск), после того как сенат не смог принять соответствующий законопроект. Его торпедировали демократы, которые настаивали на том, чтобы включить во временный бюджет меры по иммиграции, против которых выступают республиканцы и Белый дом.

"Мы не будем обсуждать статус нелегальных мигрантов, пока демократы держат наших законных граждан заложниками своих безрассудных требований", - говорится в заявлении официального представителя Белого дома Сары Сандерс.

Она пообещала, что администрация "возобновит переговоры по миграционной реформе, когда демократы начнут платить нашим вооруженным силам и службам безопасности".

Сандерс также отметила, что "во время этого политически сфабрикованного процесса (прекращения работы правительства) президент (США Дональд Трамп) и администрация будут бороться и защищать американский народ".