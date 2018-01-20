В преддверии выборов итальянская полиция будет бороться с фейками

В преддверии намеченных на 4 марта парламентских выборов итальянская полиция представит сервис, где обеспокоенные фейками граждане могут проверить информацию на подлинность.

С помощью онлайн-формы граждане смогут послать экспертам полиции запрос и получить ответ, причем сотрудники службы смогут даже удалять фейковый контент со страниц.

"Это абсолютно прозрачный и законный сервис", - подчеркнул вечером 18 января министр внутренних дел Италии Доменико Миннити.

"Мы не хотим создавать нового "Большого брата", - заявил шеф итальянской полиции Франко Габриелли, подчеркнув, что служба не окажет негативного влияния на реализацию права на свободу слова в Сети.

Между тем в политических кругах страны сервис уже подвергли критике.

"Мне сложно представить себе демократическую страну, в которой полиция может получить право самостоятельно решать, что правда, а что нет", - прокомментировал инициативу представитель левой партии "Свободные и равные" Джованни Палья.

Ранее появилась информация о том, что Россия может распространять фейки для того, чтобы помочь "Лиге Севера" и популистам из Движения "Пять звезд", отмечает агентство dpa. Сервис будет запущен за шесть недель до выборов.