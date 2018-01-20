Госдума отказалась ограничивать премии высших чиновников

Госдума на заседании в пятницу отклонила в первом чтении законопроект об ограничений премий для высших чиновников и топ-менеджеров госкорпораций, сообщает РИА Новости.

Авторы проекта предлагали запретить выплачивать бонусы на сумму большую, чем три средних зарплаты в учреждениях и компаниях, где работают премированные госслужащие.

Эти нормы, согласно документу, предлагалось ввести для руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров. Под действие закона должны были попасть государственные внебюджетные фонды, включая Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования, которые наполняются и платят зарплаты и премии за счет сборов с населения.

Те же ограничения предлагалось ввести для государственных или муниципальных учреждений, государственных или муниципальных унитарных предприятий, госкорпораций, а также юрлиц, которые не менее чем на 50% находятся в государственной или муниципальной собственности.

Но идея не нашла поддержки у депутатов. Отклонить закон рекомендовал комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов.

В своем заключении он сослался на то, ограничения по зарплатам руководителей ряда госучреждений уже введены. Закон не распространяется на госкомпании, а кроме того, не ограничивает премии.

Как пишет finanz.ru, в 2016 году средняя зарплата федеральных госслужащих выросла до 115 тысяч рублей. Средний чиновник получал в два с половиной раза больше, чем научные работники (их средняя зарплата - 46,1 тысячи рублей) или врачи (48,9 тысячи рублей), и в 3,5 раза больше, чем школьные учителя (32,6 тысячи рублей).

С 2017 года Росстат прекратил публиковать статистику по зарплатам госаппарата.