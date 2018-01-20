Последнее обновление: 20.01.2018 15:49

Более полумиллиона венесуэльцев сбежали от проблем на родине в Колумбию

Число граждан Венесуэлы, укрывшихся в соседней Колумбии от проблем на родине, превышает 550 тысяч человек, сообщили в пятницу колумбийские миграционные власти.

Это данные по состоянию на 31 декабря 2017 года, причем рост по сравнению с серединой прошлого года составил 62%, отмечается в докладе миграционной службы страны.

"Ситуация в Венесуэле не только заставила тысячи колумбийцев вернуться в Колумбию, но и сделана так, что венесуэльцы видят в нашей стране альтернативу, чтобы направиться в другие страны для жительства или покупки товаров первой необходимости", - приводит канал Globovision высказывание директора миграционной службы Колумбии Кристиана Крюгера.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики президента Николаса Мадуро.

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