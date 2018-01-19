Путин собрал Совбез РФ - обсуждали закон о реинтеграции Донбасса

Президент России Владимир Путин в пятницу провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсудили принятие Верховной Радой Украины закона о реинтеграции Донбасса.

«В контексте ситуации в Украине состоялся обмен мнениями в связи с принятым недавно новым законом по Донбассу. Участники совещания отметили, что, безусловно, закон может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского урегулирования», - говорится в сообщении сайта Кремля.

В то же время отмечается, что «была подчеркнута безальтернативность Минских соглашений и нормандского формата».

Кроме того, обсуждались перспективы сирийского политического урегулирования.

В совещании приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента Антон Вайно, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, секретарь совета безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и др.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с законом о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа страной-агрессором, и считают, что этот закон отдаляет перспективы урегулирования конфликта.

Как сообщал Укринформ, в четверг, 18 января, Верховная Рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», которым Россия признается страной-агрессором, осуществляющим временную оккупацию части территории Украины. За принятие закона проголосовали 280 депутатов.

В преамбуле закона депутаты определили, что «Российская Федерация совершает преступление агрессии против Украины и осуществляет временную оккупацию части ее территории с помощью вооруженных формирований Российской Федерации». При этом в преамбуле определяется, что дата начала оккупации части Украины, в частности Крыма и Севастополя, определяется законом «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины». Согласно этому закону, датой начала временной оккупации является 20 февраля 2014 года.

Законом о реинтеграции Донбасса также определяются особенности государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донбасса.

Предусмотрено, что границы и перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях определяются Президентом по представлению Министерства обороны Украины, подготовленному на основе предложений Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Согласно закону, ответственность за материальный или моральный ущерб, нанесенный Украине в результате агрессии Российской Федерации, возлагается на Россию в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права.

Кроме того, депутаты установили, что лица, участвующие в вооруженной агрессии Российской Федерации или привлеченные к участию в оккупационной администрации РФ, несут уголовную ответственность за нарушение законодательства Украины и норм международного гуманитарного права. Кроме того, в законе нет упоминания о Минских договоренностях.