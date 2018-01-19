Парламент Чехии отнял у премьера Бабиша депутатскую неприкосновенность

Нижняя палата парламента Чехии лишила депутатской неприкосновенности победившего на последних парламентских выборах премьер-министра и лидера движения ANO Андрея Бабиша и его первого заместителя в ANO Ярослава Фалтинека.

Как сообщает Radio Praha, за" проголосовали депутаты всех партий, 111 из 180 присутствующих, кроме 69 народных избранников от движения ANO, которые высказались против выдачи своих однопартийцев правосудию.

Отмечается, что Бабиш и его однопартиец подозреваются в махинациях, связанных с распределением евродотаций в рамках дела "Ферма" Гнездо аиста". Свою вину они, однако, отрицают.

Бабиш ранее заявил, что "этот процесс политизирован с целью устранить его с политической сцены".