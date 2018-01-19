Последнее обновление: 19.01.2018 17:35

Парламент Чехии отнял у премьера Бабиша депутатскую неприкосновенность

Нижняя палата парламента Чехии лишила депутатской неприкосновенности победившего на последних парламентских выборах премьер-министра и лидера движения ANO Андрея Бабиша и его первого заместителя в ANO Ярослава Фалтинека.

Как сообщает Radio Praha, за" проголосовали депутаты всех партий, 111 из 180 присутствующих, кроме 69 народных избранников от движения ANO, которые высказались против выдачи своих однопартийцев правосудию.

Отмечается, что Бабиш и его однопартиец подозреваются в махинациях, связанных с распределением евродотаций в рамках дела "Ферма" Гнездо аиста". Свою вину они, однако, отрицают.

Бабиш ранее заявил, что "этот процесс политизирован с целью устранить его с политической сцены".

blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование