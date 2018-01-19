Минск получает политические выгоды как переговорная площадка – мнение

Беларусь, предоставляя площадку для переговоров об урегулировании конфликта на Донбассе, получает политическую выгоду независимо от успешности переговорного процесса. Об этом заявила в Facebook представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Айвазовская.

"Сегодня много вопросов от журналистов по поводу изменения места проведения консультаций в формате ТКГ по Донбассу и о реакции белорусской стороны на заявление Назарбаева. Мое мнение тут может быть исключительно личным... Принимающая сторона получает политическую и репутационную выгоду от самого процесса, каким бы успешным или неуспешным он ни был", – написала она.

По мнению Айвазовской, место проведения таких встреч должно соответствовать трем базовым критериям, а именно, "политическая нейтральность принимающей стороны ко всем участникам, логистическое удобство и гарантии безопасности как физической, так и политико-информационной".

"Что касается логистики, то Минск очень удобен, ведь из Киева на самолете - 50 минут лету. Невмешательство в сам процесс белорусы обеспечили, как и организационно способствуют сторонам. Вот по безопасности есть вопросы, точнее, недостаточно ощущение самой безопасности, по крайней мере у меня персонально. Не всегда это зависит от минских властей, скорее, накладывается контекст отсутствия российско-белорусской границы и дружественного государства со всеми последствиями", - замечает политик.

"Свою полную нейтральность Беларусь могла бы подтвердить в ООН во время следующих голосований по резолюции относительно Крыма и нарушений прав человека там", - добавила Айвазовская.

Как известно, накануне президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам заседания Совета Безопасности ООН заявил, что президент США Дональд Трамп предлагает перенести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе из Минска в другой город.

По словам Назарбаева, одним из новых мест проведения переговоров может быть Казахстан.